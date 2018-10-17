「基隆選立功，一定會成功」 馬英九拍片加持謝立功

2018-10-17 15:16

〔記者林欣漢／基隆報導〕國民黨基隆市長參選人謝立功參選以來，民調一直落後尋求連任的基隆市長林右昌，前總統馬英九今天為謝立功拍攝宣傳短片，要謝立功拿出愈挫愈勇的精神，為基隆拚戰到底。

馬英九說，2014年他擔任國民黨主席時，經評估選情決定徵召時任國安會諮詢委員的謝立功出戰，雖然後來不幸落敗，但這3年多來，謝立功選擇繼續在家鄉耕耘，比3年前有更充分的準備，依然是國民黨最佳的人選，他也希望謝立功拿出愈挫愈勇的精神，為基隆拚戰到底，「基隆選立功，一定會成功。」