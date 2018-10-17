亞運貴賓團住宿費比選手多10倍！ 運發基金遭疑濫用

戴資穎亞運回國後在臉書抒發心情，以選手住宿帶出政府對運動環境改善不足的問題，引發外界關心。（資料照）

2018-10-17 16:20

〔即時新聞／綜合報導〕2018雅加達亞運我國選手表現優異，一共斬獲17金、19銀、31銅。但羽球球后戴資穎回國後在臉書抒發心情，以選手住宿帶出政府對運動環境改善不足的問題。國民黨立委柯志恩今在質詢時指出，亞運選手的膳宿費用每日為50至100美元，但高層和陪賓卻住到一晚600美元，質疑這比例是否恰當？

柯志恩指出，包括教育部長葉俊榮、政委張景森、前體委會主委陳全壽、及前體育署署長何卓飛等貴賓，一天住宿費最高達600美元。柯志恩認為，以中華民國部長之姿出席亞運，600美元還能接受，但辦公室主任和陪賓卻也能享受同等待遇，反觀我國選手在選手村的每日膳食費用為50美元，住在鄰近比賽場地的蘇丹公寓則為100美元，質疑這分配比例和社會觀感是否有問題。

柯志恩表示，運動發展基金應該要確實用在運動選手身上，質疑高層官員出國難道都沒有自己的經費可以使用？為何要使用運發基金？強調這筆經費不要變成官員出國看比賽的小金庫。

體育署長高俊雄回答，貴賓是分別由政府官員、奧運和亞奧會組成，住宿由大會指定，但未說完就遭柯志恩打斷，要求檢討運發基金使用，高俊雄僅點頭示意。