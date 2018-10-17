斗六市長參選人林慧如提老人政策 與縣府合推「醫藥宅配通」

2018-10-17 14:40

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣人口老化嚴重，老人人口超過12萬人，不僅老人就醫是一大困難，連藥拿回家後也不知該怎麼吃，民進黨斗六市長參選人林慧如為了讓老人不亂服藥，避免讓病情加重，與縣長李進勇合推老人政策「醫藥宅配通」，希望公所能編列預算補助藥師到宅服務費用，減少老人重複用藥問題。

雲林縣衛生局長吳昭軍表示，雲縣府自99年起補助衛生所經費，推動社區藥局藥師到獨居老人家庭服務，協助老人整理用藥並指導用藥，至去年底共服務1663人次，對老人降低藥物使用種類、避免藥物交互作用傷身及重複用藥等問題上發揮很大的效果，但使用的人數明顯偏低，主要是縣府根本不知道需要服務的老人在哪裡。

林慧如表示，老人政策不能只等留在縣府與老人兩個點，服務層面不夠深、不夠廣，中間鄉鎮市公所的角色不能不見了，需要公所、社區及里村一起加入服務，她如果當選斗六市長，希望在爭取代表會支持下，編列社區藥事照護訪視藥師的交通費，增加藥師參與到宅服務的意願，另拉社區藥事照護藥師訪視費與長照2.0服務費的差距，期待社區藥事照護與長照2.0服務費無縫接軌，讓更多藥師可以提供照護服務。

吳昭軍說，衛生局相當重視老人用藥問題，如果市公所能介入藥師到宅服務工作，可建構更綿密的服務網絡；除了藥師之外，衛生局也積極與醫療院所合作，建構遠距看診服務體系，並建構「醫藥宅配通」，正規劃相關配套措施，成立到宅服務的醫師及藥師服務團隊，希望從斗六市先行試辦。