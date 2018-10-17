歐盟外長投書台媒「連結歐亞是時候晉級了」外交部：歡迎期待合作

2018-10-17 14:45

〔記者呂伊萱／台北報導〕歐盟外交及安全政策高級代表暨歐盟執委會副主席費德麗卡．莫格里尼（Federica Mogherini）以「連結歐亞是時候晉級行動了」為題，投書台灣媒體，強調歐盟盼強化與亞洲及台灣的合作關係，推動在永續及國際規則為基礎原則下的連結策略。外交部今天發布新聞稿對此倡議表示歡迎，期待共同促進亞歐繁榮。

歐盟於今年9月19日發布「連結歐亞」（Europe-Asia Connectivity）策略，計劃全面推動歐亞在運輸、數位經濟、能源及人文交流等四大領域連結。

莫格里尼近日並直接投書台灣媒體，以「連結歐亞是時候晉級行動了」為題，強調歐盟盼強化與亞洲及台灣的合作關係，推動在永續及國際規則為基礎原則下的連結策略。

外交部長吳釗燮今天透過新聞稿回應此事，對此倡議表達歡迎，並表示期待與歐盟及其會員國等理念相近夥伴合作，共同促進亞歐經濟繁榮、成長及安全。

外交部說，我國與歐盟在運輸、數位經濟、能源及人文交流等領域，均擁有合作發展潛力及共同利益，並已透過台灣歐盟年度諮商平台展開對話，共同研商合作方向，推動交流。我國期盼歐盟儘速展開台歐盟投資協定（BIA）的談判，以打造雙邊更穩定、更有效率的投資環境及經貿鏈結。

外交部並指出，台灣推動「新南向政策」2年多，成果有目共睹，可與歐盟的連結亞洲策略相輔相成。外交部強調，台灣樂願與歐盟共同捍衛自由、民主的普世價值，並在開放透明、公平競爭及永續發展等共同目標下，與歐方分享在貿易、投資及技術領域的發展經驗，成為歐盟執行歐亞連結策略的最佳夥伴，共同實現雙方互通和融合。

台灣與歐盟雙邊交流日趨頻密，過去兩年雙邊貿易額和旅遊人次均創下歷史新高，更有多家歐洲廠商參與我國推動「風力發電四年計畫」。此外，台歐盟今年3月在台北舉行首屆人權諮商，6月召開第4屆產業對話，10月召開首屆勞動諮商，明年更將展開首次數位經濟對話。外交部表示，雙邊關係可謂達到「歷年來最佳狀態」。