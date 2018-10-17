國民黨推宜花東共同政見 吳敦義喊蘇花改轉為高速公路

2018-10-17 14:58

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會今日召集宜蘭縣長參選人林姿妙、花蓮縣長參選人徐榛蔚、台東縣長參選人饒慶鈴等3位選將與會，對外發表所謂「花木蘭連線」的「宜花東共同政見」，揭櫫將共同打造「宜花東黃金廊帶」，推動「長照＋醫療」到宅服務，全面打通花東聯外交通，促進宜花東資源共享，拒絕深澳燃煤電廠，廣設公立幼兒園、非營利幼兒園及公辦民營幼兒園，以及推動免費新生兒篩檢。

國民黨主席吳敦義致詞時表示，他期許「花木蘭連線」能拿下宜、花、東3縣政權，並朝過去他在擔任行政院長時期所規劃的目標努力，讓「蘇花改」可以轉為「高速公路」。

吳敦義指出，當時他刻意為「蘇花改」隧道保留4線道的寬度，而且無論公路彎度、路寬，都能符合高速公路的標準，早就已經替「蘇花改」轉為「高速公路」做好準備。

吳敦義還指出，原本宜蘭至花蓮要興建高速公路，但在應該動工的時候，被當時執政的民進黨政府暫停，到了馬政府他擔任行政院長時期，當時也由於環保學者的顧慮，才變成「蘇花改」，但他仍認為台灣有一天還是應該達到「環島高速公路」以及「環島高速鐵路網」。

吳敦義表示，民國98年「八八水災」後他接手擔任行政院長，就已下定決心要徹底改善台東縣的狀況，他讓當地被破壞的堤防重新堅固，橋樑修建為鋼樑與雙線道，並且讓流失的2百多公頃農地重新耕作，證明「中央還是愛台東」，但終究還是做的不夠，因此他特別期待「花木蘭連線」，未來可以朝他過去的目標來做。

吳敦義還說，未來東部地區可以吸納很多人口，像是從事運動、保健，喜歡看海以及年長的國人，都可以搬到花東地區居住，國民黨也對宜花東3縣寄予厚望，全部都要保住或贏回政權，而且這次選舉國民黨只要能多贏幾個縣市，士氣就會大振，2020就比較有機會重返執政，撥亂反正。

國民黨並安排吳敦義手持「聖火」，然後點燃林姿妙、徐榛蔚、饒慶齡3人手中的「聖火」，然後共同舉起，全場高喊「凍蒜」，為宜花東選情造勢。