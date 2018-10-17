吳碧珠發飆嗆賴香伶 議會助理明年將有加班費

吳碧珠在議場嗆賴香伶。（記者郭安家攝）

2018-10-17 14:31

〔記者郭安家／台北報導〕立法院助理已有職災準備金等法定福利，讓不少縣市議會助理羨慕，台北市議員李慶元昨在議會大會主張應比照辦理。未料，勞動局長賴香伶脫口，「不知為何議會從來沒有編」；惹得議長吳碧珠怒嗆，「什麼廢話、氣炸了！」如議會違法可開罰，若明年議會仍未編預算，賴仍擔任局長應為此辭職。也因此，勞動局今行文議會補足災害準備金、加班費，北市議會助理明年將可受惠。

李慶元說，多年前有助理會勘時重傷，當時不知如何解決，立法院助理已依法由立院編列職災準備金，法條已明定，議會也應為公費助理編列「勞基法」有關預算。吳碧珠回應，這是兩難，議會要照顧議員助理，又礙於「民代支給條例」規定及內政部函釋，無法編列此預算，很多議員都自掏腰包處理。

在李慶元要求下，賴香伶回應，內政部解釋未排除職災準備金，只有排除資遣費及退休金；與勞基法相關的費用包括工資、休假、加班費、職災準備金，目前除了工資，議會都沒有編列，所以勞動局已發文要求中央放寬，但「不知為何議會從來都不編，這我也不了解」。

吳碧珠憤怒說，議會怎麼可能不依法編列，「妳（賴）在說什麼廢話？」若議會違法，勞動局大可開罰，「妳（賴）實在太離譜了」。賴才改口「議會沒有違法」，並趕緊致歉。但吳嗆說，議會一向保護勞工及助理，她依法論法，許多議員自掏腰包處理公費助理的災害準備金，「有膽妳（賴）告訴我（哪裡違法）！」

吳碧珠還說，「若明年議會未編預算，妳（賴）要辭職負責，除非柯文哲選不上，妳無法再當局長」。吳說，「法都規定得清清楚楚，要合情合理合法，妳的言論是陷議會於不義，把責任推給議會」、「氣炸了！」現場的台北市議員李建昌還冒出一句「助理的資遣費都是議員出的。」賴香伶自認失言，當場向吳道歉。

吳碧珠表示，原本欣賞賴香伶俠女性格，但賴陷議會於不義，推卸責任，實在太離譜了，吳還要求賴今天快行文議會編足助理的災準備金及加班費，議會會馬上處理。