政院宣布深澳電廠停建 蘇貞昌：不是為了一個人、一場選舉

2018-10-17 14:28

〔記者李雅雯／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天中午接受平面媒體網路直播專訪，蘇貞昌在專訪中強調，行政院宣布深澳燃煤電廠停建是因為觀塘三接案通過，讓天然氣發電增加，所以宣布停建，「這不是為了一個人、更不是為了一場選舉」。

行政院上週宣布停建深澳燃煤電廠，外界質疑此為選舉考量救選情，不願該議題繼續成為國民黨因應年底九合一選舉的提款機。

蘇貞昌今天中午在專訪中表示，觀塘三接案通過了，採用天然氣發電，這也符合民進黨要推動的增加天然氣發電比例，有了觀塘三接案通過後，天然氣發電增加，所以深澳燃煤電廠可以停建了，故而行政院宣布停建，這是一個一個、一步一步條件成就的達到，「這不是為了一個人、更不是為了一場選舉」。

至於深澳燃煤電廠在誰行政院任內核定。蘇貞昌表示，當年對於深澳燃煤電廠的推動，國、民兩黨都有參與，在其任內是在環保署階段；待朱立倫擔任副閣揆時，則已經是到行政院層級，如果朱立倫反對深澳燃煤電廠，當時大可以拍板不做，當然現在深澳燃煤電廠已經裁定不建了，不用再去談歷史、消費這個議題，新北市長選舉可以談談市政。

蘇貞昌評論競爭對手、國民黨新北市長參選人侯友宜。蘇貞昌認為，過去曾和侯友宜共事，其在警察業務範疇內真的做得很好；不過警政署就是內政部組織架構下的一個署，你要他突破這個去做其他就比較難（指：完全地領導一個城市）。

民進黨中央執政是否為選舉包袱？蘇貞昌認為，民進黨2年多來做了很多改革，有人認為太慢，有人則是反對，例如年金改革，馬英九喊了8年，卻都不做，蔡英文其實也可以學馬英九什麼都不做；卻有人拿改革成績來說不要選蘇貞昌，如果這是為世代國家好，應該是要給蔡英文肯定。