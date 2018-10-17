拚民進黨西屯3席全上 黃淑芬延攬李孝儒當執行總幹事

2018-10-17 14:35

〔記者許國楨／台中報導〕在上屆議員選戰中以些微票數落選的民進黨提名候選人李孝儒，此次被西屯區議員參選人黃淑芬延攬擔任執行總幹事，李孝儒說，只要適當的自主性配票，民進黨在西屯區三席全上機會大增，且黃淑芬有17年市議員經歷，如此優秀人選當選日就能即刻上手，為選民服務。

西屯區市議員參選人黃淑芬，最近邀請目前在台中小英之友會總會擔任副執行長，上一屆西屯區民進黨提名市議員候選人李孝儒加入競選團隊，擔任執行總幹事，黃淑芬表示，相信很多西屯市民都還記得，4年前這個實實在在的年輕人，用他很不政治的方式參與競選，可惜最後未能如願為市民服務。

李孝儒表示，上屆的西屯區市議員選舉，民進黨絕對有拿下第三席的實力，自己努力不夠，此次一定會努力為黃淑芬輔選，也報答上一屆西屯選民給他的選票與支持。

2014上一屆民進黨中西區、東南區市議員選舉，黃國書與江肇國在選前喊出配票策略，雙雙締造全壘打佳績，東南區應選4席，政治版圖藍大於綠，國民黨及民進黨各提名3人，民進黨候選人鄭功進喊出「平均配票、三席全上」口號，最後在市長選舉「母雞帶小雞」效應，加上藍營候選人相互搶票下，民進黨3席全上。

這都是民進黨支持者在選戰當中，自主性配票成功贏得席次的前例，黃淑芬表示，在上屆的西屯區議員選舉中，民進黨得票率高達48.3%，國民黨得票率只有42.8%，民進黨幾乎囊括5成的選票，卻只拿下兩席的市議員席次，這一次絕對不能重蹈覆轍。

李孝儒說，只要適當自主性配票，讓西屯區3位優質的市議員候選人全上、議會過半，才能讓林佳龍市長4年的努力，得以延續大台中的願景。