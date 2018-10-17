黨紀約束公職參加喜樂島活動 陳明文：未反對反併吞主題

2018-10-17 14:16

〔記者楊淳卉／台東報導〕民進黨昨與多個獨派社團溝通後，確認由民進黨高市黨部、高雄議會黨團在高雄於10月20日舉行的「反併吞」大會，除與台北喜樂島活動呼應，更意在造勢催票。參與對話的民進黨選對會召集人陳明文今與媒體茶敘表示，民進黨不反對喜樂島舉辦「反併吞」主題的活動，而是考量活動時間點的問題。在10月20日，正值公職選舉參選，如果這期間，把參選人召集到台北，是不是會影響競選的能量。

陳明文說明，總統府秘書長陳菊也多次拜訪發起喜樂島聯盟的民視董事長郭倍宏，並非沒和郭溝通，至於郭倍宏是否接受民進黨立場，他不清楚。

針對喜樂島活動，民進黨中常會9月19日決議，由立院黨團總召集人柯建銘、及陳明文等組成溝通小組，和獨派團體對話。

陳明文表示，9月19日的黨內中常會上，有曾人提出，是否要參加喜樂島活動？有人說要參加，有人說不參加，意見不是很一致，還有人擔心若不參加，會被民視點名，「既然如此，中央黨部就來做承擔，中常會上就決議大家不要參加。」

陳明文也說明，10月3日中常會討論，確定溝通小組成員名單後的隔一週，在黨中央舉行的各縣市總幹事會議，又有人提問，如果參加會怎樣？因此確定要以黨紀做約束。

陳也說明，民進黨不反對反併吞的主題，昨天經過說明，獨派大老們基本上也了解民進黨的態度，「基本上，跟民進黨長期追求的台灣主體性目標完全沒有違背」，民進黨沒有反對「反併吞」這個主題的意思