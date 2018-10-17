衝刺催票！民進黨全國辦20場「顧台灣」造勢

洪耀福指出，目前各縣市黨的內部問題都已經解決，進入全黨團結，衝刺催票的階段。（資料照）

2018-10-17 14:01

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨推出新選戰主軸「改革不回頭，鬥陣顧台灣」，為選戰做最後衝刺。民進黨秘書長洪耀福今於台東與媒體餐敘指出，目前各縣市黨的內部問題都已經解決，進入全黨團結，衝刺催票的階段。黨中央自下週六起，將舉辦20幾場大型造勢，下週六（27日）首場就在台中舉辦「挺台中，顧台灣」活動，各縣市至少辦一場造勢。

洪耀福說，選戰本就設定有兩階段訴求，先把改革目的講清楚，讓社會了解，民進黨訴求不只是現在，而是為下一代努力。第一階段結束後，進入第二階段訴求，就是「顧台灣」。民進黨在主權上的堅守，經濟發展、人民福利上，種種方面都在「顧台灣」，顧台灣是比較完整性的訴求。

洪耀福表示，過去全世界主流意識，都認為台灣是麻煩製造者，台灣承擔很多壓力。這兩年，總統蔡英文理性處理國際情勢，國際社會反而理解台灣的處境，也認為台灣民主體制是很重要價值。

洪耀福說，經濟不是變魔術，今天做明天就好，產業結構需要調整、布局需要改變，蔡英文2016上任後提出「新南向政策」，很多人認為沒用，但到今天，美國甚至全世界在制裁中國時，就知道蔡英文當時想法多有遠見。

洪耀福說，若繼續經濟上依賴中國，台灣現在就是制裁的對象。國民黨現在還在幻想、還沒從新的國際情勢醒過來，持續幻想中國市場。民進黨看到這個風險，進行整體國家戰略調整，這就是「顧台灣」。

洪耀福表示，薪水提昇需要產業轉型一段時間，他們可以理解年輕人痛苦，但要給民進黨時間，這不是一朝一夕的問題，要民進黨一執政就變好。但其他問題，民進黨可以做，民進黨在社會福利做很多功夫，例如長照、幼兒津貼、社會住宅、延緩學代繳利、減稅，來減輕年輕人負擔。