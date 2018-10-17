居住證申領數？ 中國國台辦僅8字回應

2018-10-17 14:01

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國9月推出台灣居民居住證，國台辦在9月12日的新聞發佈會上公佈，截至9月10日，已有2.2萬名台灣民眾申領居住證。不過，國台辦今天新聞發佈會上，中國官媒「新華社」問到申領發放情況時，國台辦發言人馬曉光僅簡短回答：「我想用八個字概括，非常踴躍，持續不斷」，並未公佈具體數字。

教授范世平：因居住證申領不如預期

事實上，國台辦已連兩次未在新聞發佈會上公佈居住證申領數字，引發外界臆測。台師大政研所教授范世平日前在一場研討會表示，中國沒有持續發佈台灣民眾申領居住證的人數，是因申領不如預期，據了解，各級台辦現正用盡各種利誘威逼方式，「為了讓數字好看」。

對於陸委會擬限制申領居住證的台灣民眾不能考公務員、軍警校，不能參加縣市長選舉和擔任其他公職。馬曉光今天表示，民進黨當局採取反其道而行之的政治操縱手法，不斷地對來大陸發展的台灣同胞進行恐嚇、限制乃至於懲罰，這樣做法真的是不得人心的，希望他們能夠認真地反省。

馬曉光說，台灣居民居住證的申領完全採取自願原則，沒有任何強制要求。這樣的政策已充分考慮當前兩岸關係的特殊實際狀況，考慮台灣同胞可能有的一些顧慮。但是很遺憾民進黨當局還是在一心一意要壞台灣同胞的好事。「老百姓心裏有桿秤，他們這樣的做法究竟會導致什麼樣的效果，已不言自明」。