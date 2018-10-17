洪耀福：劉櫂豪原民支持度超越饒慶鈴

2018-10-17 13:45

〔記者楊淳卉／台東報導〕年底東台灣縣市長選舉，民進黨對台東縣寄予厚望。民進黨秘書長洪耀福今於台東與媒體茶敘表示，台東縣長選戰的關鍵是原住民選票，他並透露，過去國民黨與民進黨在原住民支持度，是八比二、七比三，但最近調查，民進黨台東縣長候選人劉櫂豪在原住民支持度，已經超越國民黨台東縣長候選人饒慶鈴。

洪耀福指出，前總統府資政饒穎奇盤據台東政治地盤30年，累積饒家的政治聲望和利益，但他這30年來，為台東做了什麼？台東無法跟其他縣市相提並論，饒要負很大責任。他表示，台東要真正告別饒家世代，這才能贏得台東新的機會，否則「歸好康都歸他們饒家」，換取政治利益，吃香喝辣，兩岸遊走。「台東人還要給饒家三十年幾機會嗎？」這才是選戰最大意義。

洪耀福表示，劉櫂豪過去當過台東縣副縣長，雖然原住民選票與區域立委選舉無關，但劉櫂豪當立委後，對原住民服務很用心，這幾年對部落建建設服務下了很多功夫，加上劉櫂豪是長老教會，教會在部落影響力很大。這次在台東人心中，覺得劉櫂豪是一個好縣長人選，台東人對劉櫂豪印象已經超越對民進黨的印象。「台東人對劉櫂豪是有感的！」

洪耀福表示，前台東縣長陳建年擔任劉櫂豪的委員，前親民黨立委林正二則擔任劉櫂豪的特助，兩人成為劉櫂豪在原住民區重要的輔選幹部，這對原住民來說是一定的號召。

針對前立委賴坤成日前為劉櫂豪站台，洪耀福表示，過去賴坤成和劉櫂豪或有競爭，但民進黨就是顧大局，賴的行為符合他一貫的風格。

選對會共同召集人陳明文表示，台東應該給劉櫂豪一個公道，劉櫂豪在民進黨台東還沒贏的時候，就在台東闖天下。劉櫂豪今天可以選到這個局面，黨給他的資源不多，都是靠他自己。