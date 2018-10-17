批柯五大弊案「騙票三部曲」 姚文智：跟地痞流氓沒兩樣

2018-10-17 14:07

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今批，市長柯文哲當初喊得震天價響的「五大弊案」，都「先痛罵、再密會、最後輕放」的騙票三部曲，其中三創生活園區違法廣告螢幕牆，市府表面稱要罰，最後罰單無效又撤銷，如今不斷播送柯文哲的廣告影片，直言柯「跟地痞流氓沒兩樣」。

姚文智今天在北平東路競選辦公室樓下召開「柯Liar的五大弊案 騙票三部曲」記者會。姚表示，4年來被外界批評雷聲大雨點小的「五大弊案」，共同節奏都是「先痛罵財團、董事」、再「逼財團乖乖見面或密會」，最後「重重舉起輕輕放下」。

姚文智分析，柯文哲慣用的騙票套路是，先痛罵財團激起民眾對財團的痛惡來博得掌聲，接著利用這股社會氛圍及輿論壓力，逼迫財團出來見面或密會，等到見面或密會雙方條件談好後，最後利用開罰、仲裁等手段，以拖待變再偷偷輕輕放過。

姚文智今天召開記者會現場，面對「三創園區」，並看得到園區上面大型LED廣告牆。他說，這段時間這面廣告牆不斷出現柯文哲的廣告，在整整6分25秒廣告裡，柯文哲就出現了2分7秒，佔1/3，都是柯文哲廣告。

姚指出，這面廣告牆2014年3月就建好，但卻在隔年2015年4月才申請雜項執照，當初議會多位議員檢舉違建，結果柯文哲大張旗鼓宣布對三創開罰72萬。事實上，經過台北高等行政法院審理後發現，北市府明知三創的LED牆是「擅自建造」，但開罰時卻是用「擅自使用」理由，兩者差了兩字，處罰金額去差2.5倍。

他說，台北市都發局長林洲民出庭時也承認，如果是用「擅自建造」開罰，三創會被處罰建造成本的千分之50（181萬4443元）對三創不利，所以才改成用「擅自使用」開罰，這樣只需罰建造成本的千分之20（72萬5777元）。

他表示，這個罰款最後訴訟因為與處罰項目不符，高等行政法院認為不用罰，連72萬的罰款都不了了之。三創大樓原來裡面幾個層樓的青創空間後來也不了了之。「消失的五大案」，其中的三創案卻徹底消失。柯文哲剛上任質疑郭台銘，「我沒有跟你募款，我什麼都沒有欠你」，但最後對郭台銘兒子郭守正卻說，「你是一個誠懇正直的年輕人」。

姚文智還說，這個案子在台北市政府建管處的違建查報專區查詢，這個案子也完全查不到詳細資料。資訊應該要公開卻查不到，罰款也罰錯了，最後還無疾而終。但是選舉到了1/3都是柯市長版面，「選舉時賺到、拿到這麼多的廣告版面」。

姚文智直言，柯文哲這種騙票三部曲，「跟地痞流氓沒有兩樣」。

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