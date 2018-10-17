活動公司控剽竊企劃 竹南議員參選人提告稱仿「虧雞」

2018-10-17 13:30

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣第四選區縣議員參選人徐曼珣日前成立競選總部，模仿台南市長參選人林義豐的「Crazy Friday」，找來DJ電音搭配辣妹熱舞，但事後卻被活動公司指控，徐曼珣競選團隊在拿到活動企劃後，以經費不足取消合作，但當天活動內容卻幾乎如出一轍，涉嫌剽竊。徐曼珣則反駁抄襲，今對活動公司提告誹謗、意圖使人不當選。

活動公司企劃表示，徐曼珣團隊在接洽過程強調競選總部成立活動將委該公司承辦，因此活動公司提出邀請show girl熱舞、推出網路短片、辣妹應援團打卡按讚、舞台及現場平面圖等規劃，不料徐團隊拿到企劃後兩天卻又另找其他業者。

該活動公司怒批，徐曼珣團隊假藉做活動名義實卻騙企劃，剽竊活動公司9成的構想。

徐曼珣團隊則反駁，總部成立當天的舞台外觀、背景、流程及位置圖皆與該公司企畫內容不同，當初是因對方報價過高，因此轉找竹南在地業者承辦活動。

徐團隊表示，show girl熱舞及活力女孩應援團拿FB看板打卡皆是許多造勢場合常見活動，並非專屬該活動公司的想法，且宣傳短片是沿用林義豐「Crazy Friday」的構想，此為全台灣流行話題，也非出於該公司。

徐曼珣團隊認為該活動公司指控已涉及誹謗、意圖使人不當選，今已提告，並稱該公司多次揚言家族在竹南「有30張票」，質疑是以商業行為要脅賣票。