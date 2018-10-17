活動公司控剽竊企劃 竹南議員參選人提告稱仿「虧雞」

2018-10-17 13:30

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣第四選區縣議員參選人徐曼珣日前成立競選總部，模仿台南市長參選人林義豐的「Crazy Friday」，找來DJ電音搭配辣妹熱舞，但事後卻被活動公司指控，徐曼珣競選團隊在拿到活動企劃後，以經費不足取消合作，但當天活動內容卻幾乎如出一轍，涉嫌剽竊。徐曼珣則反駁抄襲，今對活動公司提告誹謗、意圖使人不當選。

活動公司企劃表示，徐曼珣團隊在接洽過程強調競選總部成立活動將委該公司承辦，因此活動公司提出邀請show girl熱舞、推出網路短片、辣妹應援團打卡按讚、舞台及現場平面圖等規劃，不料徐團隊拿到企劃後兩天卻又另找其他業者。

該活動公司怒批，徐曼珣團隊假藉做活動名義實卻騙企劃，剽竊活動公司9成的構想。

徐曼珣團隊則反駁，總部成立當天的舞台外觀、背景、流程及位置圖皆與該公司企畫內容不同，當初是因對方報價過高，因此轉找竹南在地業者承辦活動。

徐團隊表示，show girl熱舞及活力女孩應援團拿FB看板打卡皆是許多造勢場合常見活動，並非專屬該活動公司的想法，且宣傳短片是沿用林義豐「Crazy Friday」的構想，此為全台灣流行話題，也非出於該公司。

徐曼珣團隊認為該活動公司指控已涉及誹謗、意圖使人不當選，今已提告，並稱該公司多次揚言家族在竹南「有30張票」，質疑是以商業行為要脅賣票。

  • 苗栗縣第四選區縣議員參選人徐曼珣推出的宣傳短片，被指控涉嫌抄襲。（記者鄭名翔翻攝）

    苗栗縣第四選區縣議員參選人徐曼珣推出的宣傳短片，被指控涉嫌抄襲。（記者鄭名翔翻攝）

  • 活動公司指稱徐曼珣總部成立當天找來辣妹拿臉書看板打卡是出自公司企畫內容。（記者鄭名翔翻攝）

    活動公司指稱徐曼珣總部成立當天找來辣妹拿臉書看板打卡是出自公司企畫內容。（記者鄭名翔翻攝）

  • 活動公司指控徐曼珣團隊剽竊企劃內容，找辣妹熱舞。（記者鄭名翔翻攝）

    活動公司指控徐曼珣團隊剽竊企劃內容，找辣妹熱舞。（記者鄭名翔翻攝）

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