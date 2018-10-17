重陽節提10長照政策 陳學聖：要「老有所養」

2018-10-17 12:59

〔記者李容萍／桃園報導〕今天是重陽節（農曆9月9日），國民黨桃園市長參選人陳學聖提出長照政策10項政策，包含「敬老卡1萬點（復興區1萬2000點），不限月份及交通方式，且1年內通用」等，陳學聖說，長照政策和老人福利是上任後首要推動目標之一，規劃完善「老有所養」才能具體落實。

陳學聖提出長照政策還有「增設ABC照護中心，加強宣導」、「延伸出院準備服務」、「強化山區長照服務資源」、「老幼共學，推動公共托老托幼」、「提高照服員及專業人員待遇」、「照服員比照政府約聘人員」、「提高偏鄉原鄉給付」、「提高照服員假日加班費」、「居住於安養護機構及聘任外籍看護工的家庭，不該被排除享有長照的權利」。

陳學聖說，「要活就要動」，這些政策看似市庫支出增加，但活動有益身心健康，醫療成本就會降低，另外，經向台電了解電業法第52條及優惠電價收費辦法第4條規定，目前立案的社會福利機構及護理之家的電費，為各地方政府社會局依法認定後向台電繳交名單。上任後也將針對小型老人福利機構的電費進行減免。

陳學聖表示，每一位銀髮族長輩都對社會貢獻過，在他們年老的時候由政府來好好照顧這些長者，就像有一天我們老的時候，也會希望有年輕的一代來照顧我們，他若當選桃園市長，一定會讓桃園市成為有韌性、有發展的城市，同時也是年長者最宜居的城市。