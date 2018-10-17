WTO會議上承諾以已開發身分談判 王美花：台灣願往自由開放走

外交部長吳釗燮17日出席立法院外交及國防委員會，進行專題報告並備質詢，右為經濟部次長王美花。（記者叢昌瑾攝）

2018-10-17 12:55

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣於9月中旬WTO會議上承諾，未來談判將不再主張「開發中國家」特殊待遇優惠。經濟部次長王美花今天表示，這對目前進行中的漁業談判不會有影響，且在貿易不公平等未來談判焦點上，「台灣很早就高標準了」，此次宣示「讓大家看到台灣願意朝自由開放走」，對台灣爭取加入更高標準的跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP），「應也會有利」。

立法院外交及國防委員會今天召開「我國外交政策規劃及執行過程中，如何善用國際友我力量、擴大國際宣傳及減少中國因素干擾」，外交部、經濟部與陸委會等單位出席報告並備詢，朝野立委關切我在WTO中的身分。

經濟部長王美花9月中旬在瑞士WTO貿易政策檢討會議上承諾，台灣於未來談判中，將不再主張「開發中國家」特殊待遇優惠，相當自主升格，以「已開發國家」定位參與談判。美國駐世界貿易組織（WTO）大使習達難美東時間12日參與智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）研討會時提及此事，表達肯定。

但國民黨立委江啟臣質詢說，經濟部之前沒宣布此事，國內都不知道，「我們被美國宣布」，根本是自失談判籌碼，也不利未來談判。民進黨立委王定宇則關切此宣示對跨國企業、產業、貿易糾紛等的影響。

王美花回答澄清，我們是自己宣布，也不是認定自己是已開發國家，而是不再主張開發中國家差別待遇，宣布前也經過跨部會討論，確定了才宣布。

王美花會後受訪說，台灣加入WTO時，就已承諾不再主張開發中國家差別待遇，包括補貼比例與降稅期程等，都被要求適用已開發國家標準，作為入會條件。當時最擔心對農業產生影響，「不過現在看起來影響也不大」。王美花也說，我們一直沒有放棄自我定位為開發中國家，談判時也看不同協定，決定要不要主張差別待遇。

不過隨著WTO改革聲浪高漲，王美花說，我方評估未來WTO談判議題，較多會關注導正貿易不公平、透明化或國營事業補貼等，這些「台灣其實很早就已經很高標準了」。而目前正進行的漁業談判，架構都還沒出來，也不包含在這次的宣示內，不會有影響。

而這樣的宣示對於台灣未來爭取加入CPTPP是否有利？王美花說，坦白講和CPTPP是兩件事，因為CPTPP是90分，WTO目前是70分，我方都希望符合90分，「這是讓大家看到我們願意往自由開放方向走」。而這樣淺顯易懂的宣示，對爭取加入「應該是會有利」，不然我們做很多法規修改，「人家也不一定會來看」。