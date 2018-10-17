被柯媽批「最沒路用」 姚文智：祝柯媽重陽節快樂

2018-10-17 12:25

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智日前批市長柯文哲，對標榜還債520億，其中的440億分明是超收稅額，卻從不敢回答，「像個潑猴耍賴」，另批柯閃躲辯論「一路耍賴到底」。柯媽何瑞英今回嗆，姚「最沒路用」，回去秤秤自己幾兩重，姚則說，不會回應柯媽言論，祝她重陽節快樂，強調政治人物不應牽拖家人，若他沒幾兩重，柯就快辯論，「把姚文智踩在腳底下」。

何瑞英今天上午陪同議員參選人洪士奇掃街，談到姚文智對柯的批評，何回應，「姚文智不是潑猴，是最沒路用！ 潑猴至少還是一隻猴，猴子是聰明的動物會做很多事」；直呼「拜託！柯跟姚誰學問比較高！講甚麼閃躲！她是不想講啦， 姚文智先秤秤自己幾兩重，麥阿捏啦！」；若民進黨推個聰明、厲害、認真負責的人出來，哪還要怕誰出來選？

姚文智今天中午接受媒體聯訪表示，政治是專業的，政治人物不要牽拖到整個家庭，要自己負責言行，他不會回應柯媽說的話，柯的角色是市長，不需要由其他人講話，也是尊重自己的作為。

姚文智說，柯文哲參選卻不參加辯論，捨棄正途不走，講了很多藉口，無法對選民交代，大家對市政有無能力，「辯論就知道，怕什麼呢？姚文智如果沒有幾兩重，趕快來辯論，把姚文智踩在腳底下」。

姚文智也說，今天是重陽節，祝柯媽媽重陽節快樂，但是站在民主深化的立場，台北市政辯論不能逃避，不要找很多理由，不能說一方面還沒請假不辯論，一方面用市政資源幫你助選，也不能說是選舉，很多地方不准姚文智使用，這些都說不過去，價值錯亂到這樣地步，還想改變什麼政治文化？