楊翠代促轉會主委 國民黨團不接受、提行政告訴

國民黨團17日舉行記者會，批評行政院核定促轉會代理主委一案。（記者叢昌瑾攝）

2018-10-17 12:09

〔記者林良昇／台北報導〕行政院長賴清德昨核定由促轉會委員楊翠代理主委。立法院國民黨團上午召開記者會，譴責賴清德不尊重立法院，閹割國會同意權，根本就是行政濫權，國民黨團表達不接受的嚴正立場，並將提出行政告訴。

國民黨團總召江啟臣表示，根據促轉條例第8條規定，主委、副主委由行政院長提名，並指定一人為主委，一人為副主委，賴清德逕自指定楊翠代理主委，等於是不尊重立法院、不尊重同意權、違背了相關規定。

江啟臣批評，一個機關正副主管和主任秘書都出缺，連公文核發都有問題的單位，還能繼續運作嗎？而且促轉會正接受行政院外部調查，立院司法及法制委員會的調閱小組也在調查，結果賴清德取巧規避立院的監督，是否又是選舉的考量？國民黨團絕不接受這項任命案，並且拒絕代理主委列席立法院接受質詢。

國民黨團書記長曾銘宗表示，促轉條例沒有明文規定主委、副主委出缺時該如何處理，行政院長自然就無權自行「核定」代理人選，應依照促轉條例規定，正式提名新人選送立法院同意。另外，楊翠本身強烈的意識形態與極具爭議的言行，欠缺超然公正的立場，完全不適任促轉會主委一職，國民黨團拒絕接受其任命。

曾銘宗認為，賴清德逕行指派代理主委已經違法，國民黨團絕不承認指派的代理主委，拒絕審查促轉會預算，並且將向行政法院提出告訴，命促轉會暫停運作，以行政救濟的方式否認楊翠代理主委的法律地位。

國民黨團首席副書記長吳志揚表示，促轉條例立法時，並未授權行政院在正副主委出缺時可逕行指派或任命代理主委，行政院目前唯一能夠做的，就是讓促轉會停止運作，重新提名正副主委人選，送到立法院行使同意權。