蘇貞昌都更影片 上線1個月瀏覽破百萬

蘇貞昌都更政策動畫上線一個月，觀賞次數突破百萬。（蘇貞昌辦公室提供）

2018-10-17 12:05

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌政策動畫陸續上線，其中「衝！巨獸退散，都市再生！」都更政策動畫上線一個月，近日觀賞次數突破百萬，成為年底選舉中極少數突破百萬瀏覽的政策影片，頗受網友好評。

蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞表示，「衝！巨獸退散，都市再生！」影片，內容以活潑有趣的動畫形式，解說蘇貞昌如何用5大引擎推動新北市的都市再生的作法，根據日前媒體公布的網路民意調查，蘇貞昌的都市更新政策獲得6成4民眾的認同，相較對手高出甚多，並被認為可行。

黃韋鈞說，文宣團隊推出的「政績告白文」、「幕僚真心話」，或是「電火球形象廣告」等等，都在網路上被網友們大量轉載，各項政策也結合影像，讓民眾用不到3分鐘的時間，就可以掌握，相關影片光在蘇貞昌官方Youtube頻道上的累積觀看次數，已突破250萬人次。

黃韋鈞說，除了用影像傳遞政策等訊息，蘇貞昌也大量使用直播的方式與選民互動，以市場掃街行程為例，每次直播都有上萬次的瀏覽次數；在剩下的30幾天，仍會持續結合影像技術與創意發想，呈現蘇貞昌的政見與想法。