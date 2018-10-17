中市地價稅小降 市民省下便當錢

台中市議員謝明源、邱素貞、張芬郁、陳淑華（由左至右）呼籲市府調降公告地價，讓地價稅跟著調降。（記者張菁雅攝）

2018-10-17 12:06

〔記者張菁雅／台中報導〕地價稅將在11月開徵，台中市今年地價稅因陳淑華等議員去年呼籲市府苦民所苦、因應市場狀況調降公告地價，今年台中市公告地價降幅平均約6.36％，今年地價稅也將較去年減徵約6.3億元，讓市民有小確幸。

再過幾天，民眾就會收到今年度的地價稅單。在民進黨台中市議員陳淑華、邱素貞、翁美春、謝明源、蕭隆澤、張芬郁等人要求下，今年台中市公告地價隨市場狀況平均降幅6.36％。台中市今年地價稅稅收將較去年減收6.3億元，其中，西屯區地價稅收較去年減少2.97億元最多，其次為南屯區減少約5000萬元。

陳淑華表示，市府前年調高公告地價，西屯區調漲幅度平均高達101％，為台中市之冠，而西屯區仍有部分是農業區，許多農民世居在此，地價調高讓農民難以接受。今年西屯區農業區土地公告地價降幅約在13％至16％，可以幫農戶減輕壓力。

陳淑華說，市府地方稅務局試算地價稅稅額，粗估今年全市地價稅較去年減少6.3億元，其中西屯區約減少2.97億元最高，預估一般民眾可以省下一個便當錢或買菜錢。

陳淑華、邱素貞、翁美春、謝明源、蕭隆澤、張芬郁認為，地價稅為持有稅，與交易稅性質不同，建議中央可以修法降低自用住宅地價稅，同時調整累進稅率級距來避免囤積土地，藉以平抑地價、房價的飆漲。