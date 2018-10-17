強調沒有抱美國大腿 吳釗燮：選擇台灣最高利益

外交部長吳釗燮17日出席立法院外交及國防委員會，進行專題報告並備質詢。（記者叢昌瑾攝）

2018-10-17 11:41

〔記者呂伊萱／台北報導〕前外長歐鴻鍊昨呼籲政府不要透過美國踩中國紅線，民進黨立委羅致政與國民黨立委李彥秀今天在立院質詢中關切，台灣的外交有無「選邊站、抱大腿」？外交部長吳釗燮今答詢時說，台灣沒有「抱美國大腿」，強調「我們是選擇台灣的最高利益」。

前國安局長蔡得勝、前國安會諮委邱坤玄、前立委林郁方與歐鴻鍊等人，昨出席國民黨智庫舉辦的「美中關係演變及蔡政府外交政策檢討座談會」。蔡得勝說，台灣在美中競爭中「永遠是個棋子」，台灣應思考如何提高台灣的經濟實力，自己壯大，才能長長久久。

邱坤玄也說，台灣不應與中共搞競爭、只和美國搞聯合，這是不好的策略，「應該發揮既聯合又鬥爭的策略」。壯大自己才能在國際政治上有行動、發言的自由。歐鴻鍊認為兩岸關係影響到外交關係，呼籲政府不要透過美國去踩中國紅線，否則兩岸對抗的嚴重後果必須由2300萬人民來承受。

羅致政質詢時提到國民黨智庫這場座談會相關內容，李彥秀也提醒政府不應該「選邊站」。吳釗燮回應時說明，台灣「沒有抱美國大腿」，也「沒有外交選邊站這些事情」，強調台灣是「選擇我們自己的利益、以台灣的最高利益為主」。