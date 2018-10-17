公園辦活動雙重標準？柯P稱市府守法 連他競辦都抄掉

2018-10-17 11:13

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲行動競選總部今天亮相，本週六將在北投七星公園舉辦首場造勢活動，對手民進黨參選人姚文智批評是「自助餐式」雙重標準，公園「只准州官辦園遊會、不准百姓成立後援會」。柯文哲今早受訪強調還是要遵守相關法規，不可以插旗子、不可以喊凍蒜，並拍胸脯保證市府很守法，因為連他的競選辦公室都被建管處給抄掉了。

柯文哲上午到浩然敬老院出席重陽節活動後接受媒體聯訪，被問及今天亮相的行動競選總部是怎樣的概念？他表示因為沒有設競選總部，但發現接下來要辦分區小型造勢活動，每次都要搭舞台後不如乾脆一輛卡車到處移動，還比較省錢。

媒體追問小型造勢活動所以算是競選活動嗎？柯回說，還是有很多規矩啊，像這禮拜六要去北投公園，因為不能辦競選活動，所以不可以插旗子、不可以喊凍蒜，「哇，變成園遊會了。」

由於民進黨日前有意申請公園辦活動，卻遭公園處以「政治活動」為由否決，姚陣營轟柯以園遊會名目規避。對此，柯表示，還是要遵守相關規範，除非改規定，所以不當成園遊會舉辦也不行。他也說，「你放心好了，自從我的競選辦公室被建管處抄掉，我就知道我們市府非常守法。」

不過，姚文智的批評卻讓護子心切的柯媽何瑞英忍不住跳出來捍衛兒子，何瑞英幫親民黨籍市議員候選人洪士奇站台時，怒嗆姚文智「最沒路用」，對此，柯文哲稍早受訪時表示，「奇怪，我媽媽通常比我還不會失言的人啊，怎麼會這樣」，未多作評論。（11:38更新）