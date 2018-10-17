超省錢大卡車！柯P行動競選總部亮相 總花費竟只有...

柯文哲辦公室今（17）日公布「行動競選總部」，直接改裝支持者出借的大卡車，只花41萬的改裝費。（圖擷取自影片）

2018-10-17 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕9合1選戰將至，曾表示只用2000萬打選戰的台北市長柯文哲又出奇招，這次本人即將上路狂飆？柯文哲辦公室今（17）日公布「行動競選總部」，直接改裝支持者出借的大卡車，只花41萬的改裝費，而除了省錢外也希望可以更貼近民眾，並將於20日舉辦開幕園遊會。

綜合媒體報導，柯文哲競選團隊發言人蔡峻維表示，行動競選總部是柯文哲的想法，重點考量還是「省錢」，由於支持者無私出借卡車2個月，因此總體花費只有41萬元。除此以外，柯文哲希望以卡車能「自由移動」的特點，到台北各地進行演說。「是讓市長去找市民，而不是市民來找市長」。

據柯文哲臉書競選專頁「teamKP 改變成真 持續發生」指出，過去的選舉文化中，競選總部的設立往往耗費鉅資，而且頻繁舉辦活動也容易造成居民的困擾，因此今年決定將競選總部「行動化」。後續會到台北市各地去和市民朋友見面，落實公民論壇的精神，讓發言權不被把持，讓市民能夠侃侃而談。

而柯文哲的行動競選總部20日將在北投七星公園正式亮相，屆時將會利用這個行動競選總部再搭出延伸舞台，成為一個活動舞台。目前臉書上的活動專頁有897表示人會參加 · 3045人則表示有興趣。

除了省錢，柯文哲希望以卡車能「自由移動」的特點，到台北各地進行演說。（圖擷取自影片）