姚文智狂批柯文哲 柯媽回嗆：他最沒路用啦！

洪士奇今上午和柯爸、柯媽掃街拜票。（記者楊心慧攝）

2018-10-17 10:29

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市松山信義選區議員參選人洪士奇今上午和台北市長柯文哲父母親柯承發、何瑞英到福德市場掃街拜票，在掃街前何瑞英接受媒體訪問，被問到民進黨台北市長參選人姚文智昨罵柯閃躲辯論，沒想到柯媽火力全開，直言：「拜託！我問你，柯跟姚誰學問比較高？講什麼閃躲！我是不想講啦， 姚先秤秤自己幾兩重！」

洪士奇今上午和柯承發、何瑞英掃街拜票，一早先在洪士奇信義區競選總部集合，並接受媒體採訪，柯媽被問到姚質疑柯文哲不敢辯論，直接酸「姚文智和柯文哲誰學問比較高？講什麼閃躲！我是不想講啦， 姚先秤秤自己幾兩重！如果民進黨推個聰明、厲害、認真負責的人出來，哪還要怕誰？所以說不要亂說，做人賣安捏。」

媒體追問，姚文智還嗆柯文哲潑猴耍無賴，柯媽則用嘲諷的語氣說：「噢！他最不潑猴，是最沒路用啦！潑猴不也是一隻猴，很聰明的哩！」

至於為何會挺洪士奇，柯媽表示，洪士奇先前在新竹市衛生局長，做事很認真負責，講話也很直，和柯文哲差不多，腳踏實地、做事實在，也不可能有小三，且現在很少有醫生做議員，如果台北市有醫師議員一定對市民很有幫助。