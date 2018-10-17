美科學船停高雄港 吳釗燮：不擔心中國反應

「湯瑪斯」號隸屬美國海軍研究室。（資料照）

2018-10-17 09:35

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國海軍研究辦公室科學研究船湯瑪斯號（T-AGOR-23）近日現身高雄港，引發外界聯想台美軍事合作升級。國防部與科技部昨均強調此為學術交流，與軍方無關。外交部長吳釗燮今天回答媒體提問時也重申該船為研究用途，這艘船也不是第一次來台，所以「我不擔心中國反應」。

美科學研究船湯瑪斯號正停泊高雄港，由於美國「2018國防授權法」要求美國防部評估台美軍艦互訪可能性，加上外傳美國下月可能在台海、南海一帶活軍演，使此事引發諸多想像。不過，該船為台大與美方的學術、科研交流，國防部昨也說明該船原屬海軍，現由華盛頓大學使用，否認此事和軍方的關聯性。

吳釗燮今天上午出席立法院外交委員會報告並備詢，會前受訪時重申，這是研究用途的一艘船，針對大氣做研究，「和軍事、或台美軍事合作是沒有關係的」。媒體詢問「台美合作升級會否擔心觸怒中國？」吳釗燮也再度回應，這條船是研究用途，也不是第一次到台灣來，所以「我不擔心中國的反應」。

另外針對中國攔阻我捐款給WHO，吳釗燮也坦言，這「的確是我們掛心的事情」。吳釗燮說，台灣愛心無限，希望對世界有所貢獻，但常常受到中國阻撓，希望能夠「跳過中國阻撓」，聯合更多理念相近國家，對世界有更多貢獻。

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