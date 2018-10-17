一票當選村里長 南投幸運兒達71人

南投縣名間鄉代表會主席陳永生（前排右3）、副主席陳廣政（前排左3）及代表陳國能（後排左1）等3人，在此次代表選舉，都是同額參選的幸運兒。（記者謝介裕翻攝）

2018-10-17 08:52

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣五合一選舉將在19日舉辦候選人號次抽籤作業，在激烈選戰中，全縣有71位村里長候選人及5位鄉鎮市民代表候選人，因同額登記，堪稱是沒有敵人的幸運兒，格外令人稱羡﹗

南投縣選委會副總幹事黃志聰進一步表示，全縣總共有262個村里，計有528人角逐，同額登記的71位幸運兒，非但不用參與號次抽籤就是明正言順的「1號」候選人，且只要沒投錯票，光靠自己手中的1票便能當選，幾乎可說是篤定當選。

全縣13鄉鎮市民代表選舉，則呈現256人搶163席的態勢，其中，名間鄉代表會主席陳永生（2選區）、副主席陳廣政（3選區）及第2選區代表陳國能等3人，以及南投市第4選區代表陳銘政、水里鄉第3選區代表劉俊生等5人，雖然都是同額參選，但卻無法像同額登記的村里長一樣1票就能當選。

依公職人員選舉罷免法規定，同額登記的鄉鎮市民代表候選人，必須在自己選舉區應選出之名額除以該選舉區選舉人總數，獲得商數10%以上的選票，才能算當選，換言之，上述5人能否順利連任，還是得經過選民考驗。

陳永生、陳廣政等人表示，對於自己能同額參選，也覺得十分幸運，日後若如願當選，也一定會更加努力做好為民服務的工作。

至於縣長選舉，則是民進黨草屯鎮長洪國浩挑戰尋求連任的國民黨林明溱，縣議員方面區分8個選區，均無同額，總共有61人競逐37席；13鄉鎮市長選舉也十分激烈，合計有41登記，分別是信義5人；中寮、集集及水里各4人；南投、竹山、埔里、草屯、魚池及仁愛各3人；名間、鹿谷及國姓則是2搶1的單挑局面。