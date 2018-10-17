三中案關鍵會議錄音曝光！？週刊：證實馬主導交易案

前總統馬英九涉嫌賤賣國民黨產三中案遭台北地檢署起訴，關鍵會議錄音檔首度被週刊曝光。（資料照）

2018-10-17 07:58

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九涉嫌賤賣國民黨產三中案遭台北地檢署起訴，週刊報導，關鍵會議錄音檔首度被曝光，當時身兼黨主席的馬英九坦言交易案恐觸犯《證交法》，甚至連馬英九先前否認對中時董座余建新的4.8億元「回饋說」，也被清楚錄下，證實馬英九主導三中交易案。

馬辦：檢方有證據歡迎向法官陳述

馬前總統辦公室發言人徐巧芯回應，本案即將進入法庭審理程序，檢方有任何證據歡迎在法庭上向法官陳述，馬前總統也會依法維護自身清白。

《鏡週刊》報導，馬英九在三中案被國民黨中投公司前總經理汪海清，錄下3次完整開會內容，分別為2006年2月4日下午，在國民黨中央黨部開會，錄音長度2小時16分；2016年3月12日，在台北市長辦公室，長度2小時26分；2016年3月13日，在國民黨中央黨部，錄音長度達3小時13分。3段錄音長度共約8小時。

報導提到，馬英九在國民黨中央黨部開會的第一段錄音，主動提到余建新「阮囊羞澀」，仍希望黨營事業考量可否讓步，讓交易案不要破局。當時與會的前立委蔡正元提醒馬英九，中投為公開發行公司，中視是上市公司，馬英九似乎也了解事件的嚴重性，指此交易案可能觸及《證交法》。

《鏡週刊》報導第二段在市長室開會的錄音內容，提及與會人員討論余建新的好處時，馬英九說：「中視這個交易讓他得到適當的一個利潤？」汪海清接話說：「回饋啦！」馬英九隨即說：「回饋啦，鑑於各種複雜狀況，可以合理接受的。」汪海清還在會中告知馬交易案恐怕違反公平交易和《證交法》的嫌疑，馬英九卻回說，「如果你涉及犯罪，我也涉及犯罪...那開玩笑，到時候人家說你這違反證交法。」

報導提到，第三段在國民黨中央黨部開會的錄音，余建新因談不攏憤而離席後，馬告訴中投高層說：「現在一定要找出一個方法，雙方可以接受，就是基本上不違法，然後能夠走完的，就這麼簡單嘛！」印證馬英九不僅了解三中交易案的過程，並且主導了整起交易案。