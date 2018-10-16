丁丁送「免費雞蛋糕」沒人排隊 鄉民：看了就沒食慾

丁守中日前在「愛台北生活館」開幕當天，親手烤起自己造型的雞蛋糕。（資料照）

2018-10-16 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕九合一選戰進入倒數，國民黨台北市長參選人丁守中日前在東區鬧區的忠孝東路龍門大廈的「愛台北生活館」，推出自己Q版人像的免費「丁丁雞蛋糕」。有鄉民16日晚間經過丁守中服務處時發現，現場沒什麼人在排隊，順手拿了一份後發現，雞蛋糕裡面沒料，其他鄉民見狀則酸說，「這雞蛋糕看了就沒食慾」。

一名鄉民在PTT發文表示，他發現丁守中服務處有推出免費的雞蛋糕，玻璃門上還貼著「丁丁雞蛋糕，美味出動中！！！免費試吃送完為止」的廣告傳單。他看到免費的就順手拿了一份雞蛋糕來吃，雞蛋糕一袋有2個，造型則是丁守中專屬的Q版人像，紙袋上則是印有丁守中的Q版印章以及「LOVE TAIPEI」字樣。

鄉民表示，雞蛋糕裡面沒料，而且現場沒什麼人在排隊，笑問「這算賄選嗎？有沒有丁丁雞蛋糕沒人要的八卦？」許多鄉民見狀紛紛留言，「雞蛋糕沒超過30拉 不過印這個看起來難吃」、「模型不便宜耶，丁丁把錢浪費在這裡」、「這雞蛋糕看了就沒食慾」、「嘔嘔嘔，有倒胃的感覺，做成子瑜可嗎？」還有人說「我比較想吃高嘉瑜的雞蛋糕」。

但也有鄉民認為，「其實滿可愛的」、「有創意，但不會想買，免錢就拿」、「至少有認真在想接近民眾」。