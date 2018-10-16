朱立倫再批用深澳搞鬥爭 政院回擊：不應為選舉否定自己

2018-10-16 20:52

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長賴清德宣布停建深澳電廠，讓行政院與新北市政府隔空交火，新北市長朱立倫今天再批行政院「推卸責任，製造鬥爭」。行政院則表示，2010年時任行政院副院長的朱立倫主持的「行政院節能減碳推動委員會」會議裁示，符合追求全國性之節能減碳與減少空污的方向，是相當正確且值得肯定的，「實在不應昨是今非，為了一時選舉，否定自己曾經做過的裁示」。

行政院晚間透過新聞稿表示，行政院基於社會大眾有了解真相的權利，曾二度澄清相關說法，確實還原諸多事實，包括朱立倫當行政院副院長時的裁示，以及深澳電廠更新計畫是跨越不同政黨執政，共同持續編列經費、屬長期延續性的能源供應基礎建設，且該更新計畫在國民黨執政期間，也確實未曾廢止等。

行政院表示，朱立倫的發言與行政院基於歷史文件、事實根據所進行的相關說明，是就公共政策的理性討論，可受公評，欣見朱立倫與新北市府願意坦誠面對，肯認相關事實。

行政院說，政院從來不會推諉責任，但遇到外界有所誤解，即有責任還原事實真相。深澳電廠的更新是歷經國民黨與民進黨執政都曾推動並支持過的計畫，一如觀塘天然氣第三接收站案，可惜如今因為地方首長的選舉，而被刻意操作為政治議題，模糊了原本能源轉型穩定供電兼顧減少空污的目的性。