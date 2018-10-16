蠢羊設計桃園漫畫風競選看板 未獲選的讓網友笑翻

鄭運鵬在臉書貼出自己、鄭文燦與桃園市議員參選人的選舉看板。（圖擷取自鄭運鵬臉書）

2018-10-16 21:46

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨桃園市立委鄭運鵬今（16日）在臉書分享最新設計的漫畫風選舉看板，共有上下2框，上框為桃園市長鄭文燦和兩位市議員同框，下框則為鄭運鵬手指著前方，如此吸睛又有趣的作品則出自漫畫家「蠢羊」之手。而蠢羊也在臉書粉專PO出和鄭運鵬溝通看板製作的過程，爆笑對話與強大又有趣的作品都讓網友看了忍不住哈哈大笑。

「這種風格的看板，感覺如何？」鄭運鵬稍早在臉書PO出競選看板照並表示，前一陣子突發奇想，委託蠢羊團隊設計選舉看板，用現有的素材編排，就變成這樣了，還表示看板沒有給鄭文燦市長看過，詢問大家好不好看。有網友稱讚看板設計線條超有漫畫風，鄭也回「就是要這種感覺」，另有網友留言笑稱「有點ㄎ一ㄤ」、「怎麼覺得你佔的版面比較大...」、「可是候選人是他們三個，你站前面太搶鏡頭了，哈哈」。

沒多久漫畫家蠢羊也在「蠢羊與奇怪生物」臉書粉專，透露與鄭運鵬溝通看板製作的過程。鄭運鵬向蠢羊表示，希望為鄭文燦和2名議員參選人製作看板，主題為「帶來進步的團隊」，沒想到蠢羊只用16分鐘就神速搞定，以鄭文燦的綽號「胖周瑜」來破題，在看板寫著「不能因為市長胖就說桃園胖，桃園、超棒」，讓鄭運鵬看完直呼「這個我不敢放上臉書」。

蠢羊接著又製作「彈幕風」、「加貓質感風」、「長輩風」與搞笑要迎戰哥吉拉的看板等等，但都被鄭運鵬打槍，鄭還笑稱自己照片看起來很「浩呆」。最後經過一番討論後，雙方達成共識以「漫畫感風格」來製作看板。

眼看蠢羊偷偷爆料看板爆笑的製作過程，鄭運鵬後來也在臉書分享蠢羊的PO文，並表示「你們這樣爆料，是意圖使立委變低能嗎？至少『浩呆』二個字要馬賽克吧！」看到那麼多有趣但未能露出的作品，網友也紛紛留言「哈哈哈太鬧了吧」、「笑到翻過去」、「我覺得第一張最好XD」、「太幽默了這個」、「不要玩桃園的議員XD」、「那個早安妳好也太鬧哈哈」。

漫畫家蠢羊在臉書粉專分享，他和立委鄭運鵬溝通過程中所製作的看板。（圖擷取自「蠢羊與奇怪生物」臉書粉專）

漫畫家蠢羊在臉書粉專分享，他和立委鄭運鵬溝通過程中所製作未能真正露出的作品。（圖擷取自「蠢羊與奇怪生物」臉書粉專）

漫畫家蠢羊在臉書粉專分享，他和立委鄭運鵬溝通過程中所製作未能真正露出的作品。（圖擷取自「蠢羊與奇怪生物」臉書粉專）

連總統蔡英文與所養的貓也成為看板一員。（圖擷取自「蠢羊與奇怪生物」臉書粉專）

蠢羊笑稱，這張很適合拿去在LINE群組裡用！（圖擷取自「蠢羊與奇怪生物」臉書粉專）

連哥吉拉也入境。（圖擷取自「蠢羊與奇怪生物」臉書粉專）