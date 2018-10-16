公投綁大選怎麼投票？ 新竹縣選委會告訴你

身兼新竹縣選委會總幹事的縣府民政處長吳聲祺（右）回答縣議員陳栢維（左）說，不論是大選或是公投，鄉親都有權自行選擇到底要投幾張票。（記者黃美珠攝）

2018-10-16 20:23

〔記者黃美珠／竹縣報導〕今年公投綁大選，成案的公投案有9件，選民同時面對5合1或9合1的選舉，新竹縣議員陳栢維今天總質詢時，除了關切新竹縣的選務人力是否已足，同時也想知道鄉親在面對公投議題時，可以拒領選票？或可只領特定他們關心議題的選票？新竹縣選委會是否有針對前述兩項選務，對鄉親宣導應配合的圈、投票作業？

新竹縣政府民政處處長、新竹縣選委會總幹事吳聲祺說，選務人力已招募妥當，也有5天共10場的工作講習。

作為選民的鄉親，不僅公投票，就是5合1的選票也都可以選擇性領取，但是選務人員不宜當場「提點」選民的這個權力，以免被誤會在干擾或影響選舉。

陳栢維對此不以為然，他認為，這次大選被公投纏綁，兩項選務何其龐雜，台灣真正的「當家」，也就是所有選民，迄今多半仍霧煞煞，在沒有充分被宣導、告知下如何投票？這樣又如何能體現真實的民意？

吳聲祺說，縣選委會會把相關法條中對投票人權利義務的規範文字，放大後張貼在各投開票所入口處，吸引投票鄉親注意，給予提醒。另外也會透過公所、村里幹事以及村里長等，加強對鄉親宣導。

吳聲祺說，新竹縣今年地方公職選舉共有5張選票，公投則有9案9張，因此，選民最多可以領取14張選票，但依選罷法規定，選民可自行決定要投的選舉「種類」，講白一點也就是：到底要投幾張票，由個人自己決定。

所以，地方公職選舉部分，新竹縣鄉親可以選擇領「0到5張」選票；全國性公投則可選領「0張到9張」公投票。整個現場的布置是：進入投票所後先遭遇5合1的領票和圈、投票處，投完5合1，接著領公投票，圈、投完公投票後離開。

吳聲祺提醒選民，要特別注意的是，依法選民只能進入投票所1次，所以，進去後選民如果表達不願意領全部的選票，經選務人員在選舉人名冊上註記，離開投開票所後就不能再回頭要求補領、補投。

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