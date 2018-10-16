關西機場事件中客在哪上車？ 謝長廷追30天找到了！

中國大阪領事館要求機場巴士將中客載送至指定地點，交由中國專車接駁。（圖擷取自謝長廷臉書）

2018-10-16 17:37

〔即時新聞／綜合報導〕台灣駐日代表謝長廷今（16）日下午5點3分在臉書上，再度為已故的前大阪辦事處處長蘇啟誠平反，謝長廷找到關西機場事件中，中國遊客搭上巴士的確切位置，怒轟帶風向人士對中國作為的敘述「也是假的」。

謝長廷指出，關西機場當時受燕子颱風影響，將受困於機場內的逾7000平民「以高速船和巴士載送出去」，但聲稱中國官方派遣專車接送的照片中可看見白色與綠色巴士，與關西機場的紫色巴士有出入，足見這些中國遊客並非從關西機場搭上中國專車。

謝長廷表示，在假新聞事件爆發後，網路上有股聲浪改口稱中國並非在關西機場接駁遊客，而是在「離機場11.6公里的泉佐野車站或車站附近的廣場」，謝長廷對此實地勘查當地地形，與事件照片的背景還是不一樣，「也是假的」，最後發現照片場景是在「離泉佐野有五分車程的日根野購物中心」，印證《產經新聞》所言，中方要求機場將中客載往泉佐野車站以外的地方，「方便輿論的操作」。

謝長廷提到，已故的前大阪辦事處處長蘇啟誠，生前曾於檢討報告中「自責沒有去泉佐野車站對這些脫困的旅客表達關切」，但燕子颱風事發當下泉佐野車站並無停駛列車，因此蘇若前往也照樣無法見到台灣旅客，謝長廷對此感嘆假新聞害了蘇啟誠。

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