挺同2公投成案 年底確定9公投案併大選

2018-10-16 17:08

〔記者林良昇／台北報導〕中選會今召開委員會議，審議九合一參選人資格，並審議「婚姻平權」、「性平教育」、「以核養綠」3公投案，審議結果出爐，「婚姻平權」、「性平教育」2公投案確定成案，「以核養綠」公投未達連署門檻，依法通知其於30日內補提。目前為止已確定有9件公投案可綁年底大選。

中選會今召開約3小時委員會會議，中選會副主委陳朝建會後表示，有關苗博雅、王鼎棫兩位領銜人所提公投案（婚姻平權、性平教育），經決議依法予以成案公告並給予編號，依序為第14案、第15案。

陳朝建說，如果有在連署前死亡的連署，在法律上還是屬於高度犯罪嫌疑，中選會會移送檢察機關依法告發，採一致標準、一致處理。黃士修案（以核養綠）也依法做出決議，請領銜人於30日內，依法補提，以一次為限，隨後也會做後續的法定處理。

陳朝建強調，公投公告成立後1個月起6個月內，遇有全國性選舉，應同日舉行，中選會作為法定獨立機關，會依照法律辦理，不會預設任何法律規定外的立場。

關於九合一大選綁公投選務人員缺額，陳朝建說，目前不是問題，有信心可以完全完成招募，公投選務人員缺額不多，預定在本月底之前可做好所有準備，在整個選務上，人員召募都是相當順利的，選務模擬跟訓練也都做好準備，來迎接年底選舉的挑戰。