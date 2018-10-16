重申恢復發放老人年金 徐欣瑩發表樂齡享福安居政見

明天就是重陽節，台灣也正從高齡社會邁向超高齡社會，民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩今天發表銀髮樂齡、享福安居政見。（記者廖雪茹攝）

2018-10-16 17:15

〔記者廖雪茹／新竹報導〕明天就是重陽節，台灣也正從高齡社會邁向超高齡社會，民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩今天（16日）發表銀髮樂齡、享福安居政見，除了重申要健全財政恢復老人年金，而且要推廣共餐制度、成立尊榮基金，還要推動老人旅遊專案。

徐欣瑩說，早在去年她就率先提出恢復發放老人年金，當時尚無其他競爭對手；現在，她更要打造讓銀髮族天天樂的共餐據點。目前全縣只有15個C級共餐據點，未來要成立100個以上；要廣設各種友善聚會場所，並且推動老人旅遊，設計銀髮族的專屬旅遊套裝行程，給予特別優惠，讓老人家感受到特別的照顧。

徐欣瑩強調，長照2.0在新竹縣要能夠持續進行，針對失能人口、失智老人，發展居家照顧、臨時照顧、喘息服務等。對於所造成的財政負擔，她從擔任立委時就長期關注並參與規劃，認為長照保險法還是有其必要，經費來源除了來自中央，縣政也要積極開拓財源，推動一些重大計畫讓縣庫開拓財源，並開源節流，不做不當工程，才能健全財政。

徐欣瑩說，新竹縣希望有一些優惠，除了家庭要負擔，政府跟長照機構整合，必須趁早來進行。因此，她規劃成立「長輩尊榮基金」，希望將相關的長輩福利，請地方相關產業盈餘挹注，創造長輩福利。

對於徐欣瑩的政見規劃，與會的十多名高齡團體代表長者都齊聲說支持。其中，湖口鄉孝勢社區發展協會理事長徐癸生說，他認為，擴大推動共餐與旅遊聚會場所，是目前社區高齡團體迫切的需求，徐欣瑩對於高齡長者的政見非常實用。

除了樂齡生活的政見，徐欣瑩更提出每年的九九重陽節，全縣各鄉鎮都表揚鑽石夫妻，建議將重陽節一併定為九九夫妻節，讓模範夫妻的家庭倫理成為社會的表率。

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