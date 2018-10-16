1小時通過總預算案 中市議會僅刪3.6萬元

台中市議會大會休息協商，藍綠議員都上主席台，向議長林士昌（著黑衣者）表達意見。（記者張菁雅攝）

2018-10-16 16:55

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市議會今日召開本屆定期大會最後一天會議，審議明年度總預算案，只花1小時，僅刪減潭子區公所加班費3.6萬元，就通過總預算1246.56億元，創下台中市長林佳龍上任以來，總預算案通過速度最快、刪減金額最少的紀錄。

在大會開始前，議長林士昌邀集政黨協商，民進黨團主張總預算全數通過，國民黨團則認為應等到大選過後，再加開臨時會審議。最後協商並未達成共識。

會議一開始，先討論民進黨團提案，要求以台中市議會名義譴責中國打壓並取消台中市的東亞青運主辦權，但國民黨團書記長李中認為市府應與中國「溝通」，而非譴責。引起民進黨議員江肇國不滿，其餘議員也加入戰場，藍綠吵得不可開交，林士昌宣布休息10分鐘，進行協商。

會議再度召開後，迅速通過上述提案及總預算案，總預算僅依照委員會審議意見，刪除潭子區公所加班費3.6萬元，修正通過1246億5644萬元；附屬單位預算688億9773萬元，則照案通過。

林佳龍上任4年以來，前3年總預算案均遭到藍營議員杯葛，2018年的總預算案甚至無法在定期大會如期通過，兩度加開臨時會審議，且總預算遭刪3億元，附屬單位預算遭刪26億元，這次審議時間之短、刪減金額之少，雙雙創下林佳龍任內紀錄。

民進黨團總召李天生表示，林士昌不再連任，今天是最後一次主持大會，他請大家看在議長的面子上，不要各持己見，獲得藍綠議員同意，成為總預算案順利過關的關鍵。

另外，國民黨團也考量到如果下屆市長換人，此時大刪預算，反而讓同黨籍的市長難施展，決定保留明年度預算金額。