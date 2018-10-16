傳朱立倫將請假輔選 蘇辦酸：市民早忘了有市長

2018-10-16 16:44

〔記者賴筱桐／新北報導〕年底選戰逼近，傳出新北市長朱立倫將請假全台輔選，民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞表示，新北市府幫忙國民黨新北市長參選人侯友宜輔選全國皆知，更酸朱立倫不必矯情，因2016年請假參選總統後，新北市民早已忘記有市長。

針對朱立倫請假輔選，新北市政府發言人張其強表示，只要假日或是時間許可，行程上也可以配合，朱立倫都會非常樂意幫忙，但目前沒有平日請假的規劃。

黃韋鈞說，新北市政府無論是副秘書長與局處長到北市府關說文大宿舍案，或是市府各局處假日加班發新聞稿，以及市府補助的活動成為侯友宜後援會，各種公開輔選行為市民早已見怪不怪。

黃韋鈞強調，朱立倫與侯友宜執政8年來，市政進展緩慢，新北淪為六都後段班，自從朱立倫2016年請假參選總統後，市民早已經忘了市長，因此朱立倫不用過於矯情地請假輔選，因為市民並不在乎。

黃韋鈞表示，朱立倫為了自己的總統大位，必須啟動輔選，不惜棄守最後2個月的任期，新北市民也將用選票放棄國民黨，過去朱立倫曾公開表示，請假參選總統對不起市民，現在形同打自己的臉。

張其強則回擊說，請先管好蘇貞昌競選總部的主委陳菊，要求蘇貞昌別再說謊，把事情搞清楚，不要「看到黑影就開槍」。