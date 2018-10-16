花蓮長照需求者約1.7萬人 藍綠縣長選將獻策

2018-10-16 16:20

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣內長照需求者約有1萬7000多人，民進黨提名花蓮縣長參選人劉曉玫提「老人醫療照護」政見，將強化照服員功能；國民黨提名花蓮縣長參選人徐榛蔚則目標打造「一社區一福氣站」，並有意籌設銀髮族輔具資源中心，藍綠縣長參選人今皆針對長照議題提出友善政見，盼能完善花蓮長者社會福利政策。

劉曉玫說，花蓮長者人口比例約占15％，因地形狹長，偏鄉地區長輩又多以獨居為主，常有就醫需求，若能加強照服員功能，協助看病、代拿藥及重症照護，或補貼中西醫到府服務，將能免去他們舟車勞頓之苦。

她說，針對生活較為寬裕、更講究醫療與養生品質的銀髮族，未來也可大力發展觀光醫療與休閒養生產業，並計畫在縣內北、中、南區分別打造全國性樂活老人養生照護村，優先讓花蓮長輩進駐，享受更完善的醫療與日常起居照護服務。

徐榛蔚則表示，因應高齡社會需要，需放眼全球經驗，花蓮縣除可推動「一社區一長照、一據點、一福氣站」，還能深化長照2.0服務資源配置、籌設銀髮族輔具資源中心、老人IC免費乘車卡加值服務及建置智慧雲端醫療等政策，全面照顧花蓮「老大人」的需求。

徐榛蔚指出，長者社區關懷據點、福氣站，是銀髮族重要活動空間，彼此陪伴、學習能讓「呷飯配菜餔也香」，未來期望落實每個社區都有各自的福氣站、關懷據點，並延續「長者免費旗艦版健康檢查」、假牙補助等社福政策，提升長者的生活品質。