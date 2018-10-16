被丁嗆「沒膽拆沒臉蓋」大巨蛋 柯P嗆：國民黨留爛攤還有臉講

2018-10-16 16:12

〔記者沈佩瑤／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中今天上午召開記者會，怒嗆台北市長柯文哲現在碰到大巨蛋是「沒膽拆沒臉蓋」，放話若他當選，會在兩個月內會解決大巨蛋，還會追究市府顧問蔡壁如是否有私相授受的情形。

柯文哲下午出席活動受訪後對此譏問，丁守中有什麼好方法可以公布出來，讓大家欣賞一下。柯也高聲反嗆，大巨蛋是國民黨兩任市長留下來的爛攤子，丁有什麼臉來講這個東西？

對於丁指控市府人員跟遠雄私相授受？柯則說「唉唷！我跟你講，（如果）私相授受早就解決了，其實我們（立場）還是一樣。」

柯並不滿說，大巨蛋一事本來想要留在辯論時候拿來打他，如果丁有解決方法就拿出來講，但「大巨蛋是你們國民黨兩任市長留下來爛攤，今天我是來善後的，你還有臉講這個東西」。

話鋒一轉，柯表示很多人想要辯論，但他認為這個國家已經不需要解釋問題的人，而是需要解決問題的人，像丁守中批評大巨蛋這件事就是這樣，「能不能請他說說看他要怎麼做？能不能講來給大家欣賞一下？」。

除了大巨蛋外，現場媒體也追問柯目前公宅情況？柯表示，公宅很多現在才再上網招標，但他有跟都發局講「不要為了開工而開工」，不要說時間到了為了選舉開工，他要求做事還是講求實事求是、實在為要。

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