盧秀燕促3天內公布海水採礦MOU 中市府：3/6已公開

2018-10-16 16:17

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨台中市長參選人盧秀燕今日發表陽光政見，她表示，若當選市長，市府簽訂的合作備忘錄（MOU）將全部公開，她也要求市府3天內公布與德國霍夫曼公司簽訂的海水採礦MOU條款。對此，市府新聞局長卓冠廷表示，不必等3天，市府早已於今年3月6日MOU簽署記者會上完整公開簽約內容。

盧秀燕今日偕同國民黨籍市議員召開「不再黑箱、拒絕密約─盧秀燕陽光政見發表」記者會，她表示，台中市長林佳龍今年3月與德國霍夫曼公司簽訂海水採礦MOU，多位議員向市府要求調閱MOU條款內容，得到的答案竟是「此合作備忘錄訂有保密義務，不得於備忘錄期間或此後任何期間向第三方披露」，一項看似單純的MOU竟有機密問題？

盧秀燕說，根據「國家機密保護法」規定，國家機密等級為絕對機密，不得逾30年；極機密，不得逾20年；機密，不得逾10年。市府首長從來沒有核定機密或保密的權限，MOU竟訂有「永世不得公開」條款，令人瞠目結舌，她呼籲林佳龍3天內公開該MOU條款全文。

盧秀燕也宣示，她當選後，會讓市府所有條款和契約全數公開透明化，並成立三大平台，包括「大數據服務平台」、「政府資訊公開平台」、「公民參與治理平台」，充分提供市府資訊，讓市民及市府密切互動及相互回饋。

卓冠廷則重申，市府今年3月6日與霍夫曼公司簽署MOU，當時就公開簽約內容；再者，市府也曾於市議會進行專案報告時對外完整說明，此案備忘錄中載明「甲乙雙方應知悉本合作備忘錄僅係雙方合作意願之表達，不具法律拘束」，足以證明此案僅止於市府對有意來台中投資業者的行政協助，與負有一定法律義務的契約完全不同。

卓冠廷也強調，國民黨不斷指市府有投資損失，市府先前已多次駁斥與事實不符，此案僅為投資諮商階段的行政協助，市府並未支付任何資金，也無任何投資損失，更沒有任何人員涉及貪瀆，僅投資查證確有不周，對此承認疏失，並檢討改進。