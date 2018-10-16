國際預言家斷言「不會當選」 韓國瑜回應了！

2018-10-16 17:01

〔即時新聞／綜合報導〕九合一選舉進入白熱化階段，高雄市長選情備受外界關注，國民黨參選人韓國瑜日前與網紅「館長」網路直播衝出高點閱率，而民進黨參選人陳其邁日前則在高雄鳳山舉行造勢晚會，現場湧入3萬多名支持者到場力挺，氣勢如虹。對此，有國際政經預言家Master Wong斷言「韓國瑜不會當選！」韓國瑜聽聞則回應，「他講的我一定會參考」。

據《三立新聞網》報導，Master Wong分析指出，很多候選人想複製台北市長柯文哲的模式，用網路創造聲量，但網路是虛的「人民的心才是真的」，且韓國瑜動用的網軍，多半都是國外網軍，並非本土網友，因此就算和「館長」一起上直播，「也僅是演戲作秀，並沒有深入瞭解高雄人要的是什麼」，所以最終韓國瑜不會選上高雄市長。

Master Wong認為，「台灣人要的是真相不是假象，要的是真正的正義，不是網路上的虛實不清，難道台灣人這麼容易被騙嗎？」他直言，台灣人應該要相信自己，冷靜傾聽內心要什麼，「能親身感受得到的，才是真的」。

據了解，這名神秘而低調的國外政經預言家Master Wong曾多次預言財經、政治大事，而且都預言成真，例如他曾在2014年點名蔡英文會當選總統、川普將擊敗希拉蕊當選美國總統，還曾預言賈伯斯（Steve Jobs）會在2011年過世，他長年旅居國外，且接受媒體採訪時皆拒絕露臉。

國際預言家爆「不會當選」 韓國瑜：他講的我一定會參考

綜合媒體報導，針對Master Wong預言他無法選上高雄市長，韓國瑜今（16日）在台北受訪時則回應，「謝謝Master Wong，也祝福他，我不知道他做什麼的，算命的、風水的、還是八卦的，非常感謝他，他講的我一定會參考」。