化身「胖卡阿嬤」 中市選將張瀞分出擊

市議員張瀞分推出Q版胖卡車，化身「胖卡阿嬤」。（圖由張瀞分服務處提供）

2018-10-16 15:58

〔記者歐素美／台中報導〕台中市第4選區（豐原、后里）議員張瀞分爭取連任，推出Ｑ版胖卡，今天上路！胖卡車上有著Ｑ版瀞分娃娃，揮手向選民問好，可愛指數破表，張瀞分也化身「胖卡阿嬤」，開著胖卡四處趴趴走；台中市第5選區（潭子、大雅、神岡）市議員參選人周永鴻則到神岡區溪洲社區發展協會高齡改善班，公布個人的長照及老人福利政策。

張瀞分今天親自駕駛胖卡車到立委江啟臣服務處，載江啟臣到豐原區老人會出席重陽節專題講座活動，江啟臣擔任張瀞分競選總部主委，頓時變成隨車秘書兼「放送頭」，沿路拿著麥克風對鄉親廣播問好，可愛又有點搞笑，吸引不少路人目光，有人熱情揮手比讚，還有人忍不住哈哈大笑說「這也太可愛了吧」！

張瀞分表示，擔任地方公職將近40年，為民服務已經不只是工作、也是生活，為了保持最高機動性，給鄉親最即時的服務，平時幾乎都自己開車跑行程；江啟臣也稱讚「胖卡阿嬤」活力與耐力十足，是標準的行動派。

市議員參選人周永鴻 發布老人政策

周永鴻則選在重陽節前夕，在神岡溪洲社區發展協會理事長王明洲陪同下，至溪洲社區發展協會高齡改善班，向長輩公布及說明其老人福利政策。

周永鴻曾任台中市民政局長，他表示，台中市65歲以上人口已達11.75％，其中，神岡區老年人口更達12％，台中市應推動高齡友善城市，除規畫無障礙設施，台中市原有的敬老愛心卡未來並可擴充更多功能，因老人摔倒發生地點，4成以上發生在自宅，並建議推動居家安全檢測服務，從根本保護長者健康。

周永鴻表示，長照及老人福利政策看似是保障老年人口，實際更可減輕青壯年扶養負擔，投入老人福利是不可忽視的社會投資，也是他未來持續關注與推動的重點。