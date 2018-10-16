青年論壇新北場破局 侯友宜重申尊重學生

媒體追問侯友宜不參加辯論的理由，他都以自己要帶著正向力量往前走，以這樣的態度去解決市民的問題作為回應。（記者邱書昱攝）

2018-10-16 15:21

〔記者邱書昱／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜婉拒多所大學舉辦的「雙北市長青年論壇」，學生也因此取消新北場次，對此，侯友宜今天受訪時說明，選辦和學生會都有在協調，學生會或許有多方考量，而選辦的同仁也慎重處理，既然沒有協調好，到最後有這樣的結果也表示尊重。

由於青年論壇取消，侯友宜遭對手民進黨新北市長參選人蘇貞昌批「沒格調」、諷刺是因為對市政不熟不敢辯論。侯友宜表示，38年的做事態度很清楚，「咱是古意人」，用台灣人感恩惜福、正派，並帶著正氣的力量往前走，用這個態度去解決市民的問題、國家來奉獻。

侯友宜也強調，7年多來托育、托老、三環三線等都是老縣長時期沒有，會一棒接一棒，讓市民能有更幸福歲月；這31年做警察，不怕艱苦、不怕困難，也不怕死，對於市民全力以赴，沒有考量政治的選票、黨派。

面對記者的追問不參加辯論的理由，侯友宜仍以自己要帶著正向力量往前走作為回應。他也強調，侯友宜是忠厚人，認真打拚實在，咱這個人說話一句話就是一句話，要有誠信往前走，所以我是帶著正向的力量，市民是老闆、選舉的主任委員，也是帶著他往前走的最大支持者。