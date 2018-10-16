最後一次！竹市議員賀玉燕不再參選 今完美質詢做ending

2018-10-16 15:32

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議員賀玉燕今天進行市政總質詢，已宣佈不再參選市議員的她，今天是最後一次在議事堂上質詢，市議會副議長許修睿特準備鮮花送給她，議會10多名市議員也到場祝福，市長林智堅也感謝賀玉燕提出的多項市政建言和意見，市府團隊會努力做到最好。

已擔任3屆市議員的賀玉燕，是國民黨籍香山區市議員，長期關心香山區的發展建設，此次因生涯規劃，不再參與市議員的選舉，但仍堅持做好市議員本份，今天仍舊準備許多資料在議事堂上進行市政總質詢，看到副議長許修睿送來的鮮花，讓她很感動，直說，議會是溫暖的大家庭。

賀玉燕說，在擔任市議員期間，關心香山區的發展，她說，香山區有豐富的生態資源，有難得一見的水鳥景緻，還有美麗的海岸，她要求市府要做好生態與觀光間的平衡，讓香山區的發展被看見。

此外，長期關心偏遠地區免費公車路線的設置，賀玉燕也要求市府針對免費公車的路線要多考慮偏遠地區的需求，只要有人搭就應該行駛，照顧長輩的需求，讓長輩們不管是出門買菜或看醫生，都能更方便。

市長林智堅也感謝賀玉燕的協助及提供的市政意見，讓香山區的發展越來越好，也讓更多人看見香山的美麗，強調出生香山區，香山是竹市的靠山，會投入更多經費建設香山。