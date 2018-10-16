「巡護七號」海巡敦訪 赴馬紹爾群島交流

海巡合作交流台馬雙方代表合影留念。（記者姚岳宏翻攝）

2018-10-16 15:21

〔記者姚岳宏／台北報導〕海洋委員會海巡署「巡護七號」，本月9日至15日執行中西太平洋漁業巡護任務，由副署長蔡長孟率團赴馬紹爾群島共和國進行海巡敦訪，深化台馬海巡合作關係。

海巡署為落實中西太平洋漁業委員會公海登臨檢查作業程序，善盡國際漁業養護管理責任及貫徹人道救援之普世價值，每年均派遣巡護船執行2至4航次中西太平洋漁業巡護任務。此次由「巡護七號」船負責今年度第3航次為期90天的中西太平洋漁業巡護任務，並於10月9日泊靠馬紹爾馬久羅港進行海巡船艦敦訪。

期間除開放當地民眾登艦參觀及邀請僑胞舉辦升旗典禮等活動，另邀集馬國政府要員召開海巡合作交流會議，進一步達成「成立海巡合作工作小組」、「共同執行海上聯合巡航」、「訓練資源分享」及「建立情資交換聯繫窗口」等共識，更邀請馬國總統希爾達．海妮（Hilda C. Heine）登艦參訪。

此次「共同執行海上聯合巡航」部分，將於10月15日至19日期間，首度由我國「巡護七號」船搭載馬國海巡隊、警察局及港口局等7名執法人員，共同執行5天4夜的海上聯合巡航任務，協助馬國執行專屬經濟海域內海洋環境與漁業資源巡護。此創舉澈底展現我國在海上巡護的卓越能力，也期待藉由與馬國的海巡勤務交流與合作，同步提升兩國海巡能量水平。

海巡署表示，今年7月27日蔡英文總統與馬國海妮總統共同見證下，由雙方外交部長簽署完成「台灣政府與馬紹爾群島共和國政府海巡合作協定」，為兩國海巡合作開創新猷；本次「巡護七號」船敦訪及交流活動也實踐合作協定內容展現具體作為。