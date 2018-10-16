鼻孔發電說 國民黨：沈榮津不下台沒天理

2018-10-16 15:18

〔記者施曉光／台北報導〕經濟部長沈榮津昨天在立法院表示，如果什麼電廠都不要，就只能把插頭「插鼻孔」發電，國民黨文傳會代理主委唐德明今日表示，沈榮津原本因為「停建深澳換觀塘」這一件事情，就應該下台了，沒想到他還可以加碼演出「鼻孔發電」，台灣有這樣的經濟部長，就是競爭力不斷下滑的主要原因，不下台實在沒有天理。

唐德明並表示，整件事情就是一齣鬧劇，從行政院長賴清德10月初提有條件停建深澳電廠後，經濟部還在10月11日晚上發出新聞稿，強調深澳電廠有興建必要，不是錯誤政策，結果十二日賴揆就宣布停建深澳電廠，一個晚上而已，經濟部就被行政院長打臉，沈榮津卻甘之如飴，一點都沒有要為自己政策負責的樣子，毫無政務官風骨。

他說，身為政務官，如果台灣電不夠，而且會影響經濟發展，沈榮津就該據理力爭，爭不過就負起政治責任下台，但沈榮津左臉被行政院長打一巴掌，還把右臉湊上，希望國會議員再打一巴掌，不但在國會殿堂態度輕浮，還說缺電就用「鼻孔發電」來羞辱國會議員的智商，也挑戰台灣人民的忍耐度。

他還諷刺說，「鼻孔發電」也許真的比「用愛發電」管用，因為起碼在形象上比較接近插座，插頭真的可以插得進去，但身為政務官，當蔡英文總統說要「用愛發電」，而且在雲林助選的時候說，四處說台灣缺電就是「唱衰台灣」，沈榮津的「鼻孔發電」正好諷刺了蔡英文。