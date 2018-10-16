台中市民免費參觀花博爭議 藍綠各自表述

2018-10-16 14:29

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨台中巿長參選人盧秀燕主張台中市民可憑身份證免費參觀花博，民進黨台中市議會黨團今日召開記者會，抨擊此政見已經違反市府與國際園藝生產者協會（AIPH）簽訂的合約，要求盧秀燕收回「芭樂票」，並向市民公開致歉。盧秀燕則說，前市長胡志強昨晚特地打電話給她，強調當初規劃就是外縣市及外國旅客要收門票，台中市民免費參觀；她也要求市府公開合約內容。

民進黨團指出，台中花博是售票博覽會，胡志強在2012年8月具名回覆AIPH的調查表中，承諾門票收入將有18億元，前農業局長蔡精強也在花博專案報告中加碼「預估門票收入20億元」，這些都是白紙黑字，難道還要否認？

民進黨團總召李天生也說，盧秀燕提出「市民憑身份證無限次數入園參觀花博」的政見，嚴重違反AIPH規定，AIPH日前已發函巿府表明「不支持免費參觀花博」；因此，黨團要求盧秀燕收回自己開的芭樂票，並向全體市民公開致歉。

對此，盧秀燕表示，台中花博是在胡志強任內爭取到的，最了解合約內容，胡前市長昨晚特別打電話給她，強調當初規劃本來就是外縣市及外國旅客要收門票，台中市民免費參觀，因為台中市已經負擔86億元舉辦花博，台中市是主辦方、是出錢的人，當然有權決定讓市民免費，林市長卻要向市民收錢，她呼籲林市長堅守主辦單位的尊嚴與立場，顧市民而不是顧別人，並希望公開相關合約內容。

盧秀燕說，胡志強告訴她，市府預估花博有800萬參觀人次，其中，台中市民約200萬人次，其餘600萬人次為外縣市及外國旅客，當時估計每張門票300元，300元乘以600萬人次，因此門票收入為18億元。

對於市民免費參觀，市府新聞局長卓冠廷指出，市府為照顧市民，與AIPH協商後，推出市民持花博卡可免費參觀一次花博、第二次以後半價，這些優惠是台北花博沒有的，因為台北花博並沒有台北市民免費，只推出行政區週，當週該行政區的台北市民半價，台中的優惠還更好。