交通部辦招商大會 釋出逾1180億元商機

2018-10-16 14:21

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部今日舉辦107年招商大會，釋出投資採購商機逾1180億元，當中超過1030億元的公共建設開發投資與採購案，及近150億元軌道系統維修採購案。

交通部長吳宏謀表示，交通部資源、土地區位都相當優越，像是台北車站旁、南港，及高鐵桃園、台中站都有土地要招商；且未來台灣軌道運輸發展，包含台鐵環島路網電氣化、雙軌化，北北基桃、中彰、台南高雄都會區捷運系統，及觀光鐵道支線等，除建設外都需要大量維修零組件、系統設備更新等，鼓勵有能力廠商可多參與。

去年度交通部民間投資案件簽約金額近280億元，績效為中央機關之冠，獲得財政部招商卓越獎肯定，今年度招商大會共有48件招商案，當中較大型的旗艦開發案包含台北車站特定專用區E1、E2開發計畫案，將打造住商大樓與文化休憩設施；鐵路地下化後於南港留下的土地，也要招商打造住商大樓與公益設施；高鐵桃園、台中站事業發展用地，都有超過10公頃的基地面積，可讓廠商依照各縣市都市計畫允許使用項目辦理。

另外，還有基隆港、台中港、澎湖金龍郵輪碼頭也都有相關招商案件，吳宏謀表示，若廠商覺得有那些案子交通部沒有提出但有潛力，都可自提BOT案件，與政府一起加速台灣基礎建設，活絡台灣經濟。

除旗艦案之外，台鐵、高鐵、台北捷運、高雄捷運都有公布未來10年，約150億元的軌道系統維修採購商源，吳宏謀表示，這些採購案包含系統設備，維修所需零組件，若廠商願意投入，相信可加速提升台灣自製率。吳宏謀強調，台灣未來軌道運輸系統非常龐大，不論是台鐵環島路網，北北基桃、中彰、南雄三大都會區捷運系統，集集、恆春、阿里山、太平山等觀光支線等，期許國內廠商利用這幾個機會，可以讓國內軌道產業技術急起直追。

吳宏謀說，只有完整軌道運輸，人民生活才會更安全，外出不要依賴太多汽、機車，就能降低交通肇事率；且軌道運輸可吸引觀光客在都會區旅遊觀光，北北基桃就是很好案子，期許將來中彰、南高都可急起直追。