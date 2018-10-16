嘉市美術館改建 黃敏惠批延宕、涂醒哲稱補足民意

2018-10-16 13:55

〔記者王善嬿／嘉市報導〕設於舊菸酒公賣局嘉義分局的嘉義市美術館，目前正進行改建工程，今天成為嘉義市長選戰關注議題，回鍋參選的國民黨市長參選人黃敏惠表示，美術館案2012年開始籌建，她卸任市長前，選址、預算都有，但2015年涂醒哲上任「黃規涂不隨」，又另外選址，雖最後仍落腳舊菸酒公賣局，但導致工程延宕；涂醒哲回應說，黃敏惠的執行過程不夠細膩，也沒爭取中央經費，為避免一意孤行，他補足的是民意、民主程序，也爭取了中央的經費，進行內裝改建也新建部分的建物。

涂醒哲受訪說，嘉義市沒有市立美術館很奇怪，他上任後發覺雖館址已選定，仍有包含市議員蔡文旭等人，提出反對意見，因此經過討論，讓反對的議員用多數決決定，最後地址沒變，但他補足了民意、完成民主程序。

涂醒哲今與市環保局長張志誠說明施政成果，他說環保局利用手機應用程式，即時通知民眾垃圾車定位，近4年中央補助經費增加104%等，不只有認真，還很有創意。

黃敏惠今開記者會說，她卸任市長前就籌設美術館，希望讓畫都生命力找回來，且選址、經費都有，可惜工程因此延宕，然而市政應該是延續、不該延宕，因此美術館今年3月動工，原本應是啟用的日子。

黃敏惠今並提出14項「文化力政見」，包括啟動嘉義舊監獄修復再利用工程打造「新網走」（日本網走監獄）、興建嘉義市圖書館總館等。