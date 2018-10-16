鄭雋孜退選澎湖議員 選委會：不影響候選資格

2018-10-16 13:36

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖年底五合一選舉，傳出縣議員馬公第一選區候選人鄭雋孜，在臉書上公開宣布退選訊息，因已完成登記，澎湖縣選舉委員會認定不影響候選資格，仍將列入選票等選務工作，因第一選區議員多達11席，法界認定無搓圓仔湯之嫌。

今年澎湖縣議員馬公第一選區，應選11席，卻有多達22人登記參選，呈現老將新枝並列，參選爆炸情形，其中經營飯店，首次參選的新人鄭雋孜，主打觀光議題，希望爭取選民青睞，但日前突然傳出鄭公開在臉書上宣布退選，表明參選已影響到其本業經營，但坊間盛傳與賄聲賄影流言不斷有關。

鄭雋孜接受記者訪問時表示，由於個人人格特質，不適應政治染缸生活，同時也為維護個人聲譽清白，因此宣布退選，以維護自身的清白，同時也知道現行公職人員選舉罷免法，不能退出選舉，所以只好停止一切競選動作，就算真的當選也不會就職上任，未來將專心觀光業經營，做好本分工作。

針對鄭雋孜退選宣言，澎湖縣選舉委員會表示，依據公職人員選舉罷免法第 31 條規定，「經登記為候選人者，不得撤回其候選人登記。經登記為候選人者，於登記後將戶籍遷出其選舉區者，不影響其候選人資格，並仍在原選舉區行使選舉權。」因此選務工作將持續進行，仍列入候選人之一；至於是否有違法之嫌，涉及搓圓仔湯，法界人士則認為這是個人意願，並無違法之嫌。