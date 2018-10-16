花蓮反賄選列車起跑 蔡碧仲：買票風險、成本高

花蓮縣代理縣長蔡碧仲出席「與候選人有約」反賄選座談會時強調，現今買票風險及成本都太高，籲候選人切勿破壞民主與法治基礎。（記者王峻祺攝）

2018-10-16 13:27

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮「與候選人有約」反賄選座談會起跑，一連8場活動將巡迴北、中、南三區，花蓮地檢署今在縣政府舉行第3場宣導會，花蓮縣代理縣長蔡碧仲出席時強調，現今買票風險及成本都太高，籲候選人切勿破壞民主與法治基礎。

選戰倒數不到40天！花蓮地檢署自參選人登記以來，接獲選舉情資，有賄選行為者已超過90件；日前也查獲萬榮鄉林姓村長參選人以2000元至5000元不等現金買票，另外還有鄉長及鎮民代表層級參選人贈送選民高價禮盒，3件均在偵字案偵辦中。

以建立公平、公正、公開選舉平台為目標的的代理縣長蔡碧仲，提醒參選人要「公平競爭」，不要奢望賄選不用被關。他說，國家愈來愈重視賄選案件，每次選舉都是因為買票沒有從嚴執行，導致賄選風氣一直存在。

他強調，民主跟法治是一車兩輪，沒有法治制衡的民主是「假民主」，而賄選就是破壞民主跟法治的基礎因素，加上現在買票風險大、成本高，刑期動輒3年以上，呼籲參選人千萬不要讓自己的人生變黑白。

「打包也犯法！」花蓮地檢署檢察長黃和村說，參選人或競選總部工作人員也不能假藉活動送禮，包括贈送物資給弱勢家庭及團體，另外在競選總部成立時，民眾若將參選人準備的餐點打包，也會違反選罷法贈品不得超過30元規定。

黃和村說，建議參選人準備簡單茶點就好，同時也要主動提醒選民用「心」來支持，千萬不要打包，以免陷參選人無辜觸法，並呼籲參選人絕對不要游走在法律邊緣，共同營造純淨的選舉環境。